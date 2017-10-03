Тюменка показала лучший в сборной результат на чемпионате мира по гребному слалому

Тюменская спортсменка Зульфия Сабитова заняла 9-е место в соревнованиях на каноэ-одиночке на чемпионате мира по гребному слалому во французском По. Это лучший результат российской сборной на чемпионате, если говорить о личном первенстве.
В первый соревновательный день были разыграны медали в командных гонках на каноэ-одиночках. Пару Зульфие составила Алсу Миназова. Девушки стали шестыми, сообщает пресс-служба тюменского ЦСП.
Чемпионат проходил с 26 сентября по 1 октября. Более 500 участников из 57 стран вели борьбу за медали в своих категориях. Сборную России представляли 12 спортсменов и спортсменок.
Фото: пресс-служба Центра спортивной подготовки Тюмени
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