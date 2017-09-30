Школьники Тюменской области сразятся в соревнованиях по лапте

Финальные соревнования по лапте стартовали сегодня в Нижней Тавде и продлятся до 1 октября в рамках XXI спартакиады учащихся образовательных организаций Тюменской области. В них примут участие более 100 школьников региона, пишет "Вслyх.ру".

В финале сразятся восемь районных команд и четыре городские (по 10 человек в каждой). Победители и призеры получат медали и дипломы, а также призовые баллы.

Соревнование проводится в рамках XXI Спартакиады учащихся образовательных организаций Тюменской области, посвященной победе в Великой Отечественной войне. Команды, которые наберут в рамках всей спартакиады (26 видов спорта) наибольшее число призовых баллов, поедут представлять регион на всероссийской спартакиаде.

Соревнования по лапте пройдут в спорткомплексе АУ "Спорт и молодежь".