Четверо боксеров Тюменской области выступят на чемпионате России в Грозном

С 26 по 29 июля в Тюмени прошел Чемпионат УрФО по боксу среди мужчин - пятый всероссийский турнир, посвященный памяти заслуженного офицера МВД РФ полковника полиции Сергея Викторовича Гриценко. В финале соревнований стали известны имена боксеров округа, которые осенью поедут на Чемпионат России в Грозный.

Участие в турнире приняли около 80 "мастеров кожаной перчатки" старше 18 лет - спортсмены из городов Уральского Федерального округа: боксеры Югры, Свердловской, Челябинской и Тюменской областей. Спортсмены выступили на ринге без защитных шлемов, что по зрелищности максимально приближено к профессиональному боксу. Осенью победители турнира поедут на чемпионат в Грозном, чтобы сразиться с лучшими боксерами со всей России.

Честь Тюменской области на российском чемпионате будут защищать представители команды "Новый Поток", мастера спорта Дамир Хикматуллин (56 кг), Илья Медведев (64 кг), Тимур Пирдамов (81 кг) и Иван Смирнов (свыше 91 кг).

Надо отметить, что на чемпионате УрФО сборная Тюменской области – команда "Новый Поток" впервые завоевала первое место в неофициальном зачете среди мужчин возрастной категории 19-40 лет.

Почетными гостями турнира стали легенды советского и российского бокса, олимпийские чемпионы, чемпионы мира, Европы, России и СССР Руслан Проводников, Владимир Черня, Николай Хромов, Гайдарбек Гайдарбеков, Петр Галкин, Геннадий Ковалев, Родион Пастух. Поддержать нашу команду традиционно приехал и президент РОО "Новый Поток" Юрий Навражный.

Судейский состав представили судья первой категории Алексей Трифонов, заместитель главного судьи соревнований, судья первой категории Алишер Миржалалов, главный секретарь, судья первой категории Анастасия Храмова.

"Проведение чемпионата УрФО по боксу доказало, что у бокса, как в Тюмени, так и в Уральском Федеральном округе, есть будущее и спортсмены, бьющие точно в цель. За предоставленную возможность и будущих чемпионов страны выражаю благодарность организаторам соревнований – РОО "Новый Поток", а также Дмитрию Косенко - за подготовку команды и блестящий результат спортсменов на чемпионате", - прокомментировал президент Федерации бокса Тюменской области Евгений Макаренко.

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Организаторами соревнований выступили РОО "НОВЫЙ ПОТОК", Федерация бокса Тюменской области, МАУ ДО СДЮСШОР "Прибой".

Партнеры чемпионата УрФО по боксу - АО "Антипинский Нефтеперерабатывающий завод" и ЗАО "ИА "Сибинформбюро", сообщает пресс-служба Федерации бокса Тюменской области.