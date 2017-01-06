Тюменские гимнасты выступят на первенстве УрФО

Тюменские гимнасты, лидеры личного многоборья, отправятся на чемпионат Уральского федерального круга, который пройдет в Челябинске в феврале 2017 года, пишут "Аргyменты и Фaкты в Зaпадной Cибири".

Тюменки на соревнованиях покажут вольные упражнения, упражнения на брусьях и бревне и опорный прыжок. Молодые тюменцы – комбинации на кольцах и коне, перекладине, параллельных брусьях и другие элементы спортивной гимнастики.

По мнению тренеров, спортсмены, чей возраст составляет от 7 до 16 лет, готовы достойно представить Тюмень. Они уверенно отрабатывают свои программы в родных стенах, поэтому ещё раз закрепить свой успех в Челябинске юным девчонкам и мальчишкам будет по плечу.

Напомним, на областных соревнованиях в ноябре 2016 лучшими были признаны одиннадцать тюменцев и одна ялуторовчанка. Всего в Тюмень съехались более 50 гимнастов из Тюмени, Ялуторовска, Тобольска, Ишима и Казахстана.