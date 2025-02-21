В Зареке на день поменяют схему движения

23 февраля будет изменена схема организации дорожного движения в заречной части Тюмени в связи со #СпецоперациейЛед".

На участках улиц Красноармейской и Щербакова от Заозерной до Береговой, а также на участке улицы Береговой от Щербакова до Красноармейской движение будет односторонним.

На участке улицы Поперечной от улицы Заозерной до улицы Береговой движение будет ограничено. Также ограничат движение по улицам Береговой, Большой Заречной и Ломоносова на участке от улицы Красноармейской до Поперечной.