В Тюменской области 2 октября проведут проверку систем оповещения

Комплексную техническую проверку работоспособности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Тюменской области проведут 2 октября, сообщает информцентр правительства.
Проверка начнется в 10:40 и продлится до 10:45.
В регионе включат сирены, услышав сигнал "Внимание! Всем!", необходимо включить средства радио или телевещания и прослушать сообщение. Дикторы радио и телевидения передадут информацию по сигналам гражданской обороны.
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