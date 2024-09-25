В Тюменской области 2 октября проведут проверку систем оповещения

Комплексную техническую проверку работоспособности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Тюменской области проведут 2 октября, сообщает информцентр правительства.

Проверка начнется в 10:40 и продлится до 10:45.

В регионе включат сирены, услышав сигнал "Внимание! Всем!", необходимо включить средства радио или телевещания и прослушать сообщение. Дикторы радио и телевидения передадут информацию по сигналам гражданской обороны.