В Тюменской области 2 октября проведут проверку систем оповещения

10:00 25 сентября 2024
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Комплексную техническую проверку работоспособности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Тюменской области проведут 2 октября, сообщает информцентр правительства. 

Проверка начнется в 10:40 и продлится до 10:45.

В регионе включат сирены, услышав сигнал "Внимание! Всем!", необходимо включить средства радио или телевещания и прослушать сообщение. Дикторы радио и телевидения передадут информацию по сигналам гражданской обороны.

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