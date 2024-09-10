На Обходе Тюмени два дня будут ремонтировать дорожное полотно

На Обходе Тюмени стартуют дорожные работы. 11 и 12 сентября рабочие будут менять покрытие на крайней правой полосе движения перед развязкой Московского тракта со стороны улицы Калинина.

Работы будут идти по ночам с 20:00 до 07:00, чтобы минимизировать влияние на дорожную обстановку. В первую ночь планируется демонтировать слои дорожной одежды, устроить основание из органо-минеральной смеси и уложить нижний слой асфальтобетона. Днём движение по полосе планируется открыть. В следующую ночь будет уложен верхний слой асфальтобетона.

На период проведения работ будет перекрыт один из съездов развязки. Предпринимаются дополнительные меры по предотвращению возможных затруднений движения. Транзитный транспорт из северных и восточных регионов планируется оповещать о проведении работ по рации и направлять его через северную часть Обхода г. Тюмени.

В зоне проведения работ высокая интенсивность движения, возможны затруднения.