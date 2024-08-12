В районе пересечения улиц Пермякова и Широтной в Тюмени на десять дней закроют движение

10:09 12 августа 2024
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Движение транспортных средств на автомобильной дороге по улице Пермякова в районе пересечения с улицей Широтной будет прекращено с 21 по 30 августа, причина - ремонт участка тепловой сети.

Департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени просит участников дорожного движения  обращать внимание на дорожные знаки, заранее планировать маршрут, соблюдать Правила дорожного движения РФ. Возможные пути объезда: улицы Широтная, Олимпийская, Александра Логунова.

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