В Сладковском районе создали добровольную пожарнюк команду

Созданная добровольная пожарная команда (ДПК) будет нести круглосуточное дежурство по защите села Лопазное и деревни Гуляй-поле, в которых проживают более 600 человек, сообщает ГМС по ТО.

В составе пожарной команды три добровольца. Для оперативного реагирования имеется пожарный автомобиль, пожарно-техническое вооружение, средства защиты и спасения. Все добровольцы прошли специальную подготовку.