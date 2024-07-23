В Сладковском районе создали добровольную пожарнюк команду

Созданная добровольная пожарная команда (ДПК) будет нести круглосуточное дежурство по защите села Лопазное и деревни Гуляй-поле, в которых проживают более 600 человек, сообщает ГМС по ТО.
В составе пожарной команды три добровольца. Для оперативного реагирования имеется пожарный автомобиль, пожарно-техническое вооружение, средства защиты и спасения. Все добровольцы прошли специальную подготовку.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru