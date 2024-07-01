Александр и София второй год являются топовыми именами в Тюменской области

В первом полугодии 2024 года самыми популярными именами для новорожденных в Тюменской области стали Александр, Михаил, Артём, Роман, Марк и София, Ева, Анна, Василиса, Мария, сообщает загс региона.

Для сравнения: в первом полугодии 2023 года популярными у мальчиков были имена Александр, Артем, Михаил, Максим, Роман; у девочек лидировали имена София, Анна, Ева, Мария, Варвара.