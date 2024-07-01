Александр и София второй год являются топовыми именами в Тюменской области

17:34 01 июля 2024
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

В первом полугодии 2024 года самыми популярными именами для новорожденных в Тюменской области стали Александр, Михаил, Артём, Роман, Марк и  София, Ева, Анна, Василиса, Мария, сообщает загс региона. 
Для сравнения: в первом полугодии 2023 года популярными у мальчиков были имена Александр, Артем, Михаил, Максим, Роман; у девочек лидировали имена София, Анна, Ева, Мария, Варвара.

NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Август, 2024