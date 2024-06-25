Тюмень накроет сильными ливнями

Тюменский гидрометцентр объявил штормовое предупреждение: до конца дня 24 июня с сохранением в ночные часы 25 июня местами по югу Тюменской области ожидаются опасные явления: сильный ливень, очень сильный дождь, крупный град, очень сильный ветер порывами 25 м/с и более, грозы.

В связи с этим возможно возникновение происшествий на энергетических системах жизнеобеспечения (повреждение (обрыв) линий связи и электропередачи), дорожно-транспортных происшествий, падение деревьев, слабо закрепленных конструкций, срыв кровли со зданий и сооружений, размыв почв, подтопление территорий.