Тюменский мост Влюбленных засияет триколором

В День России мост Влюбленных в Тюмени в 22:15 окрасится в цвета флага и продлится это до 2:25 13 июня.

Праздник в городе продолжается. В 12:00 на площади 400-летия Тюмени стартовал этнофестиваль "Мост Дружбы". Ремесленные мастерские и зоны национальных игр работает с 11:30. До 17:00 можно будет насладиться концертной программой и познакомиться с этнокультурными экспозициями.

В связи с проведением фестиваля до 21:00 прекращено движение по улице Механической на участке от дома № 27 до улицы Максима Горького. Закрыта парковка в районе здания №129. Зато все остальные парковки работают бесплатно, в том числе многоуровневая на набережной.