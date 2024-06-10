В Тюмени 15 июня перекроют более 10 улиц

10:10 10 июня 2024
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В связи с проведением фестиваля IRONSTAR TYUMEN-2024 движение транспорта 15 июня  с 00:00 до 15:00 будет перекрыто более десяти улиц.

Проезд будет перекрыт на следующих участках улиц:

улица Орджоникидзе между улицами 25 Октября и Комсомольской и между Елецкой и Ленина;

улица Комсомольская между улицами Орджоникидзе и Свердлова;

улица Свердлова между улицами Комсомольская и Орджоникидзе; 

улица Ленина между Орджоникидзе и Челюскинцев;

улица Камышинская между улицами Ленина и Чернышевского;

улица Чернышевского между  Камышинской и Полевой;

улица Полевая между Перекопской и Луначарского;

улица Луначарского между Полевой и Льва Толстого;

улица Льва Толстого между Луначарского и Ямской;

Улица Ямская между улицами Льва Толстого и Аккумуляторная.

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