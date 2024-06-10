В Тюмени 15 июня перекроют более 10 улиц

В связи с проведением фестиваля IRONSTAR TYUMEN-2024 движение транспорта 15 июня с 00:00 до 15:00 будет перекрыто более десяти улиц.
Проезд будет перекрыт на следующих участках улиц:
улица Орджоникидзе между улицами 25 Октября и Комсомольской и между Елецкой и Ленина;
улица Комсомольская между улицами Орджоникидзе и Свердлова;
улица Свердлова между улицами Комсомольская и Орджоникидзе;
улица Ленина между Орджоникидзе и Челюскинцев;
улица Камышинская между улицами Ленина и Чернышевского;
улица Чернышевского между Камышинской и Полевой;
улица Полевая между Перекопской и Луначарского;
улица Луначарского между Полевой и Льва Толстого;
улица Льва Толстого между Луначарского и Ямской;
Улица Ямская между улицами Льва Толстого и Аккумуляторная.
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