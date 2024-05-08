Двухстороннее движение по улице Республики в Тюмени продлят до моста Влюбленных

14:38 08 мая 2024
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В целях снижения транспортной нагрузки и повышения пропускной способности на период проведения работ по капитальному ремонту улицы Ленина с 8 мая будет продлено двустороннее движение по улице Республики до моста Влюбленных.

Выделенная полоса для маршрутных транспортных средств по улице Республики от улицы Челюскинцев до моста Влюбленных на период проведения работ будет исключена. Движение по ней будет разрешено для всех видов транспортных средств.

Улица Ленина на участке от музея "Городская Дума" до улицы Перекопской будет работать, как и прежде, в одностороннем режиме.

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