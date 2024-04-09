Паводок в Тюменской области ожидается из-за сложной ситуации в верховьях рек Тобол и Ишим

14:22 09 апреля 2024
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 В ФГБУ "Обь-Иртышское УГМС" сообщили, что в связи с интенсивным снеготаянием и паводкоопасной ситуацией, которая складывается в верховьях рек Тобол и Ишим на территории Тюменской области в этих реках прогнозируются значительно высокие уровни воды. Достижения критериев опасного явления ожидается на всех четырех пунктах наблюдения на Ишиме и двух — на Тоболе.

На сегодня реках Ишим и Тобол естественный рост уровня воды за счет талых вод,  уровень воды на всех реках региона пока ниже выхода на пойму.

 

Теги: паводок
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