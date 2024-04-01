У пешеходного моста в районе ТЦ "Колумб" на две ночи ограничат движение

В связи с проведением работ по монтажу облицовочных листов на пролетном строении надземного пешеходного перехода в районе ЖК "Колумб" на автомобильной дороге "Обход Тюмени" с 00:00 до 05:00 2 и 3 апреля будет частично ограничено движение транспорта в обоих направлениях, сообщает Главное управление строительства ТО.

Контроль движения будет осуществлять экипаж ДПС. Водителей просят с пониманием отнестись к возможным неудобствам в период выполнения работ и соблюдать требования дорожных знаков на участке проведения работ.