Карантин по бешенству животных ввели в двух селах Тюменской области

18:20 27 марта 2024
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В части села Юргинского Юргинского района и части села Шестаково Заводоуковского городского округа постановлениями Правительства региона с 27 марта введен карантин по бешенству животных. 

В неблагополучных по данному заболеванию пунктах запрещается:
▪️ проведение ярмарок, выставок (торгов) и других мероприятий, связанных с перемещением и скоплением восприимчивых животных;
▪️ вывоз восприимчивых животных;
▪️ отлов диких восприимчивых животных для вывоза в зоопарки.

В региональном управлении ветеринарии отмечают, что вирус был обнаружен в образцах патологического материала, отобранных от лисиц, специалисты утвердили планы мероприятий по ликвидации эпизоотических очагов бешенства и предотвращению распространения возбудителя в соответствии с ветеринарным законодательством.

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