Карантин по бешенству животных ввели в двух селах Тюменской области

В части села Юргинского Юргинского района и части села Шестаково Заводоуковского городского округа постановлениями Правительства региона с 27 марта введен карантин по бешенству животных.

В неблагополучных по данному заболеванию пунктах запрещается:

▪️ проведение ярмарок, выставок (торгов) и других мероприятий, связанных с перемещением и скоплением восприимчивых животных;

▪️ вывоз восприимчивых животных;

▪️ отлов диких восприимчивых животных для вывоза в зоопарки.

В региональном управлении ветеринарии отмечают, что вирус был обнаружен в образцах патологического материала, отобранных от лисиц, специалисты утвердили планы мероприятий по ликвидации эпизоотических очагов бешенства и предотвращению распространения возбудителя в соответствии с ветеринарным законодательством.