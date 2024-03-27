Карантин по бешенству животных ввели в двух селах Тюменской области

В части села Юргинского Юргинского района и части села Шестаково Заводоуковского городского округа постановлениями Правительства региона с 27 марта введен карантин по бешенству животных.
В неблагополучных по данному заболеванию пунктах запрещается:
▪️ проведение ярмарок, выставок (торгов) и других мероприятий, связанных с перемещением и скоплением восприимчивых животных;
▪️ вывоз восприимчивых животных;
▪️ отлов диких восприимчивых животных для вывоза в зоопарки.
В региональном управлении ветеринарии отмечают, что вирус был обнаружен в образцах патологического материала, отобранных от лисиц, специалисты утвердили планы мероприятий по ликвидации эпизоотических очагов бешенства и предотвращению распространения возбудителя в соответствии с ветеринарным законодательством.
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