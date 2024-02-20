В Тюменской области до 8 марта прогнозируются сбои в работе ТВ

В Тюменской области прогнозируются сбои в работе ТВ, длительность помех может составить от 5 до 20 минут. Причина - Солнце встало в одну линию со спутниками связи и наземными передающими станциями.

РТРС тщательно готовится к солнечной интерференции и минимизирует ее влияние на работу ретрансляторов. Поэтому у большинства пользователей цифрового эфирного телевидения не будет проблем с качеством сигнала.



В Тюменской области явление будет наблюдаться до 8 марта в период с 10:44 до 14:23.