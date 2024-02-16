В ночь на 18 февраля у деревни Патрушева перекроют дорогу на 4 часа

В районе деревни Патрушева в свзи с переустройством линии электропередачи с 00:00 до 04:00 18 февраля будет перекрыто движение на участке км 193+844. Контроль движения будут осуществлять два экипажа ДПС, сообщает Главное управление строительства ТО.
В рамках строительства развязки на федеральной трассе "Иртыш" Подъезд к г. Тюмени (Червишевский тракт) в районе д. Патрушева Тюменского района требуется переустройство линии электроснабжения ВЛ 110кВ, принадлежащей АО "Россети Тюмень". Проведение работ разбито на несколько этапов. Перекрытие дороги 18 февраля связано с первым этапом.
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