В Юргинском районе введут карантин по бешенству животных

В селе Бушуево Юргинского района планируется ввести карантин по бешенству животных, причиной стало обнаружение вируса в образце патологического материала, отобранного от лисицы.

"Управлением ветеринарии Тюменской области подготовлен и направлен на рассмотрение Губернатору Тюменской области проект Постановления об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по бешенству животных на территории села Бушуево Юргинского района Тюменской области с 12.02.2024. Управлением ветеринарии утверждён план мероприятий по ликвидации эпизоотического очага бешенства и предотвращению распространения возбудителя в соответствии с ветеринарным законодательством", - сообщает пресс-служба регионального управления ветеринарии.