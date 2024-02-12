В Юргинском районе введут карантин по бешенству животных

15:19 12 февраля 2024
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

В селе Бушуево Юргинского района планируется ввести карантин по бешенству животных, причиной стало обнаружение вируса в образце патологического материала, отобранного от лисицы.

"Управлением ветеринарии Тюменской области подготовлен и направлен на рассмотрение Губернатору Тюменской области проект Постановления об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по бешенству животных на территории села Бушуево Юргинского района Тюменской области с 12.02.2024. Управлением ветеринарии утверждён план мероприятий по ликвидации эпизоотического очага бешенства и предотвращению распространения возбудителя в соответствии с ветеринарным законодательством", - сообщает пресс-служба регионального управления ветеринарии.

 

NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Март, 2024