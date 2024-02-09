В Бердюжском районе из-за наледи закрыли часть федеральной трассы Курган-Омск

14:02 09 февраля 2024
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В связи со сложными погодными и дорожными условиями закрыто движение для всех видов транспорта на участке с 479-го по 498-й километр федеральной автодороги Курган-Челябинск-Омск-Новосибирск в Бердюжском районе Тюменской области.

"На дороге образование корки стекловидного льда, очень скользко! Ограничение вводится до улучшения обстановке на федеральной трассе. Автоинспекторы работают во взаимодействии с дорожными службами", - пояснили в ГИБДД региона.

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