В Бердюжском районе из-за наледи закрыли часть федеральной трассы Курган-Омск

В связи со сложными погодными и дорожными условиями закрыто движение для всех видов транспорта на участке с 479-го по 498-й километр федеральной автодороги Курган-Челябинск-Омск-Новосибирск в Бердюжском районе Тюменской области.

"На дороге образование корки стекловидного льда, очень скользко! Ограничение вводится до улучшения обстановке на федеральной трассе. Автоинспекторы работают во взаимодействии с дорожными службами", - пояснили в ГИБДД региона.