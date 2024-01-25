Автобусные рейсы из Тюмени в Казахстан приостановят из-за снегопадов

В связи с неблагоприятными погодными и дорожными условиями на участках дороги Кустанай – Рудный – Лисаковск Республики Казахстан перевозчик приостанавливает рейсы по маршруту №720 "Тюмень-Лисаковск".

"Из-за больших перепадов температур и выпадения большого количества снега сложилась крайне неблагоприятная дорожная обстановка в северных районах Казахстана на участках автодороги Костанай — Рудный — Лисаковск. На трассе образовался гололёд и наледь, колейность, из-за больших сугробов отсутствуют обочины, проезжая часть заужена и не позволяет разъехаться встречному транспорту, что может в дальнейшем привести к ДТП", - указано в письме перевозчика.

Рейсы по маршруту №720 приостанавливаются с 27 января. Движение автобусов будет возобновлено после улучшения дорожных условий.

Информацию о работе маршрута уточняйте по телефону справочной службы тюменского автовокзала: 8 (3452) 500-593 (работает круглосуточно).