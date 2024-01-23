Парковка под площадью 400-летия Тюмени до конца января работает в тестовом режиме

С 23 по 30 января 2024 года подземная парковка на площади 400-летия Тюмени переведена в тестовый режим для проверки работы оборудования ограничения проезда, сообщает департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города.

Алгоритм действия пользователя на время тестового периода работы следующий:

* при подъезде к шлагбауму нужно взять парковочный билет, псоле - проехать на территорию;

* после окончания парковки у выездного шлагбаума надо поднести парковочный билет к считывателю на выездной стойке - шлагбаум откроется.

Подходить к кассам и производить оплату в период тестовой эксплуатации не требуется. Парковочный билет нужно сохранять до выезда с парковки. Территория оборудована камерами.