Парковка под площадью 400-летия Тюмени до конца января работает в тестовом режиме

С 23 по 30 января 2024 года подземная парковка на площади 400-летия Тюмени переведена в тестовый режим для проверки работы оборудования ограничения проезда, сообщает департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города.
Алгоритм действия пользователя на время тестового периода работы следующий:
* при подъезде к шлагбауму нужно взять парковочный билет, псоле - проехать на территорию;
* после окончания парковки у выездного шлагбаума надо поднести парковочный билет к считывателю на выездной стойке - шлагбаум откроется.
Подходить к кассам и производить оплату в период тестовой эксплуатации не требуется. Парковочный билет нужно сохранять до выезда с парковки. Территория оборудована камерами.
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