В Тюмени в Крещение продлят работу автобусов

В связи с проведением праздника Крещения Господня 19 января муниципальные маршруты №№ 2, 14, 30, 37, 47, 54, 64 будут работать до 00:00.

От остановочного пункта "Строительный институт ТИУ" в направлении микрорайонов последнее отправление маршрутов №№ 14, 30, 37 будет в 23:20, маршрута № 54 – в 23:32, маршрута № 2 от остановочного пункта "Детский сад № 55" – в 23:20, маршрутов №№ 47, 64 от остановочного пункта "ул. Высотная" (в город) – в 23:20.

В схемы движения маршрутов №№ 129 и 152к на период 18 и 19 января 2024 года включаются остановочные пункты "с/о “Радуга”", "Дачи (с/о “Бирюсинка”)" в направлении из города.

Получить информацию о работе пассажирского транспорта общего пользования города Тюмени можно по номеру телефона информационно-справочной службы 8-800-250-07-22 (звонок бесплатный).