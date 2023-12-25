Последняя неделя 2023 года в Тюмени обещает быть теплой и снежной

Снегопады в течение недели и постепенное, но умеренное похолодание к 31 декабря - такую погоду прогнозируют синоптики тюменцам на последнюю неделю года.

Сегодня, 25 декабря, днем в городе до +1°С, переменная облачность и почти без осадков.

Во вторник, 26 декабря, около 0...-1°С пасмурно и обильные снегопады в течение всего дня.

В среду, 27 декабря, похолодает до -6°С, осадки будут менее интенсивными, но также на протяжении всего дня.

В четверг, 28 декабря, сохранится такая же температура воздуха, днем переменная облачность, небольшой снег возможен в утренние и вечерние часы.

В пятницу, 29 декабря, синоптики обещают нам снежное утро, днем переменную облачность и небольшие осадки. Похолодает до -8...-10 °С.

Суббота, 30деабря, обещает быть солнечной. В утренние часы около -7°С, к ночи до -14°С.

В воскресенье, 31 декабря, при переменной облачности продолжится похолодание, вечером возможен небольшой снегопад, а новогоднюю ночь мы будем встречать при -21°С за окном.