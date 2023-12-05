Тюменцам напомнили, где узнавать про отмену школьных занятий

Достоверная информация о возможных изменениях в организации занятий в связи с погодными условиями, не тратить время на самостоятельный анализ температуры воздуха, скорости ветра и их сравнение с параметрами для отмены занятий в школах Тюмени публикуется с понедельника по субботу два раза в день: около 6:20 для первой смены и в 10:50 – для второй.
Информацию можно найти здесь:
"Тюмень – наш дом" "ВКонтакте";
"Администрация города Тюмени" "ВКонтакте";
"Администрация города Тюмени" в "Одноклассниках";
на сайте городской администрации.
Также узнать об актировках можно в городской справочной службе по телефону 45-15-20.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru