К братской могиле – с куклой погибшей сестрёнки

Не так уж много времени осталось до знаменательной даты – 27 января 2024 года страна будет отмечать 80-летие полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Торжественно-траурные мероприятия пройдут по всей стране, но всё наше внимание, конечно же, будет приковано к церемонии, проходящей в этот день на Пискарёвском кладбище – крупнейшем в мире месте погребения жертв Второй мировой войны.

По сложившейся традиции десятки тысяч жителей Санкт-Петербурга, а также многочисленные гости города, придут почтить память нескольких сотен тысяч ленинградцев и защитников города, погибших от голода, холода и отдавших свои жизни защищая Ленинград. Опять же по традиции в руках они будут держать красные гвоздики, символизирующие память, кровь и жертвы, отданные во время войны.

Хочу напомнить о том, как в советское время проходили праздничные демонстрации, посвящённые Дню Победы: кто-то нёс портреты членов Политбюро ЦК КПСС, полководцев, но у большинства в руках были искусственные цветы (живые цветы были дефицитом).

С появлением в нашей жизни акции "Бессмертный полк", подобные демонстрации 9 Мая приняли совершенно иной характер. День Победы мы уже отмечаем вместе с победителями, пусть и виртуально, но в шествии они идут вместе с нами, их портреты гордо возвышаются над многочисленной колонной благодарных потомков.

В этой связи, в церемонию на Пискарёвском кладбище уместно внести, на мой взгляд, существенное дополнение. Чтобы родные и близкие, погибших в блокаду, пришли не только с гвоздиками, а и держали в руках их маленькие фотокарточки, или сохранившуюся любимую игрушку, куклу братика или сестрёнки, школьную тетрадь… Уверен, впечатление от участия в церемонии будет ещё более эмоциональным, трогательным.

Автор: Геннадий Иванов, сопредседатель Центрального штаба ООД "Бессмертный полк России"

Контакты: т. 8-904-876-70-67; E-mail: ivanov.42@mail.ru

Геннадий Иванов