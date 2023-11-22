В Тюмени временно закрыли движение для грузовиков и автобусов в районе Ишима

В связи с неблагоприятными погодными условиям на территории Тюменской области с 18:00 временно прекращено движение грузового и пассажирского транспорта по федеральным автодорогам.

запрет касается участка трассы Тюмень - Омск с 44 -го по 170 -й км, а также на автодороги "Иртыш" Челябинск - Курган - Омск - Новосибирск подъезд к г. Ишиму с 479 -го по 583-й км.