В Тюмени временно закрыли движение для грузовиков и автобусов в районе Ишима

19:35 22 ноября 2023
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В связи с неблагоприятными погодными условиям на территории Тюменской области с 18:00 временно прекращено движение грузового и пассажирского транспорта по федеральным автодорогам.

запрет касается участка трассы Тюмень - Омск с 44 -го по 170 -й км, а также на автодороги "Иртыш" Челябинск - Курган - Омск - Новосибирск подъезд к г. Ишиму с 479 -го по 583-й км.

 

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