Часть улицы Камышенская в Тюмени перекроют до конца года из-за разбора дома

16:00 14 ноября 2023
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В связи с выполнением работ по сносу постройки с 18 ноября по 30 декабря 2023 года будет прекращено движение по автомобильной дороге улице Камышинской на участке от улицы Смоленской до улицы Герцена, сообщает администрация города.

Участников дорожного движения советуют обращать внимание на дорожные знаки, заранее планировать маршрут, соблюдать Правила дорожного движения РФ. Схемы объезда: ул. Крупской, ул. Герцена, ул. Каширская.

Теги: администрация Тюмени , ограничение движения
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