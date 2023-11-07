Стенд Тюменской области на ВДНХ с 4 ноября посетили 12 тысяч человек

Более 12 000 гостей уже посетили стенд Тюменской области на международной выставке-форуме "Россия", которая проходит на ВДНХ в Москве, сообщает со ссылкой на региональный оргкомитет информцентр правительства ТО.
В целом гостями выставки, в которой участвуют все регионы страны, за первые три дня работы стали 448 000 человек. Это рекорд для ВДНХ. Интерес посетителей к выставке уже в разы превышает ожидания организаторов, отметил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.
День Тюменской области на международной выставке-форуме "Россия" пройдет 24 ноября.
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