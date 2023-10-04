В Тюменской области включат сирены, чтобы проверить систему оповещения жителей

Техническая проверка региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Тюменской области с задействованием радиотрансляционных установок и электросирен пойдет с 10:40 до 11:10.

По каналам телевидения входящих в мультиплекс 1 и по радио "Маяк", "Радио Россия", "Вести FM" дикторы радио и телевидения передадут информацию о произошедшей ситуации, рекомендации для населения по действиям в данной ситуации, а также информацию по сигналам гражданской обороны.

Услышав звуковой сигнал "Внимание всем", необходимо сохранять спокойствие и не паниковать, включить средства радио или телевещания и прослушать сообщение местных органов власти или органов управления по делам ГО и ЧС.

Работу системы централизованного оповещения населения проверяют в рамках Командно-штабного учения по отработке действий при угрозе и возникновении ЧС, которое проходит в Тюменской области с 2 по 4 октября.