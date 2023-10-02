Командно-штабные учения начались в Тюменской области

С 2 по 4 октября 2023 года в Тюменской области пройдет командно-штабное учение с органами управления и силами Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны Тюменской области.

В период проведения учения будут отработаны действия органов управления и звеньев территориальной подсистемы РСЧС Тюменской области при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций. Перевод гражданской обороны Тюменской области на работу в условиях военного времени и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций военного времени.

4 октября 2023 года с 10:40 до 10:50 местного времени будет проводиться техническая проверка региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Тюменской области с задействованием радиотрансляционных установок и электросирен.

По каналам телевидения, входящих в мультиплекс 1 и по радио "Маяк", "Радио Россия", "Вести FM", дикторы радио и телевидения передадут информацию о произошедшей ситуации, рекомендации для населения по действиям в данной ситуации, а также информацию по сигналам гражданской обороны.

Услышав звуковой сигнал "Внимание всем", необходимо включить средства радио- или телевещания и прослушать сообщение местных органов власти или органов управления по делам ГО и ЧС.

Данное учение является плановым и проводится ежегодно. Соблюдайте спокойствие.