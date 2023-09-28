В Тюмни начали расширят дорогу на Московском тракте

15:00 28 сентября 2023
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Под путепроводом развязки на Московском тракте будет увеличена пропускная способность, работы ведутся на Обходе Тюмени в районе транспортной развязки с Московским трактам.  Под путепроводом будет организовано четыре полосы движения вместо трёх.

 Сейчас специалисты переносят ограждение дороги правее и расширяют проезжую часть, чтобы добавить ещё одну полосу. После этого будет нанесена новая разметка, которая отделит транспортные потоки автомобилей, двигающихся в прямом направлении, от тех, кто планирует заехать на развязку.

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