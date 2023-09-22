В ночь на 25 сентября перекроют движение по Обходу города Тюмени

11:56 22 сентября 2023
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В ночь с 24 на 25 сентября с 00:00 до 03:00 на обходе города Тюмени в районе ЖК "Колумб" будет выполнена установка пролета надземного пешеходного перехода. На месте будут дежурить наряды ДПС.

Подрядная организация начала подготовку к монтажу пролёта, сегодня будет выполнен демонтаж опоры освещения, которая находится в районе будущего перехода. Сейчас специалисты готовят металлическую конструкцию надземного пешеходного перехода. Опоры под неё уже смонтированы.

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