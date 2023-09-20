Участок дороги Екатеринбург-Тюмень через Пышму перекроют на час

10:00 20 сентября 2023
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Участок трассы Екатеринбург-Тюмень через Пышму временно перекроют сегодня, 20 сентября, с 13 до 14 часов.

Движение на 176-м километре федеральной трассы Р-351 будет ограничено из-за работ на путепроводе через железную дорогу. 

Объезд в Пышме — по улицам Кирова, Ленина, Некрасова и дороге регионального значения "Пышма-Чупино", "Яр-Куяровское".

 Круглосуточный телефон дежурно-диспетчерской службы: 8-800-200-63-06.

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