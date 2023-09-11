В центре Тюмени на полдня ограничат движение на нескольких улицах из-за Кросса нации

В связи с проведением Всероссийского дня бега "Кросс нации" 16 сентября с 08:00 до 15:30 будет прекращено движение транспорта на следующих участках автомобильных дорог:
- Орджоникидзе – от ул. Республики до ул. Советской;
- 8 Марта – от ул. Республики до ул. Советской;
- Водопроводная – от ул. Республики до ул. Ванцетти;
- Первомайская – от ул. Республики до ул. Советской;
- Советская – от ул. Немцова до ул. Первомайской;
- Хохрякова – от ул. Орджоникидзе до ул. Первомайской;
- Володарского – от ул. Орджоникидзе до ул. Первомайской.
Убедительно просим участников дорожного движения обращать внимание на дорожные знаки, заранее планировать маршрут, соблюдать Правила дорожного движения РФ.
Схемы объезда: ул. Республики, ул. Профсоюзная, ул. Челюскинцев.
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