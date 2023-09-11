В центре Тюмени на полдня ограничат движение на нескольких улицах из-за Кросса нации

В связи с проведением Всероссийского дня бега "Кросс нации" 16 сентября с 08:00 до 15:30 будет прекращено движение транспорта на следующих участках автомобильных дорог:

- Орджоникидзе – от ул. Республики до ул. Советской;

- 8 Марта – от ул. Республики до ул. Советской;

- Водопроводная – от ул. Республики до ул. Ванцетти;

- Первомайская – от ул. Республики до ул. Советской;

- Советская – от ул. Немцова до ул. Первомайской;

- Хохрякова – от ул. Орджоникидзе до ул. Первомайской;

- Володарского – от ул. Орджоникидзе до ул. Первомайской.

Убедительно просим участников дорожного движения обращать внимание на дорожные знаки, заранее планировать маршрут, соблюдать Правила дорожного движения РФ.

Схемы объезда: ул. Республики, ул. Профсоюзная, ул. Челюскинцев.