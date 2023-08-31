РТРС предупреждает о проведении профилактических работ в сентябре

С 14 по 28 сентября в отдельных районах Тюменской области планируются временные перерывы в трансляции эфирного телерадиовещания в соответствии с графиком (см. фото).

В указанное время на радиотелевизионных станциях РТРС будут проводиться плановые профилактические работы.

Подробный график проведения профилактических работ размещен на сайте смотрицифру.рф в разделе "Кратковременные отключения трансляции" и в кабинете телезрителя, а также в мобильном приложении "Телегид", во вкладке "Вещание".