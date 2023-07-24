На маршруте №50 в Тюмени переименуют остановку

С 27 июля остановочный пункт "Поликлиника № 14" получит новое наименование "Городская поликлиника № 12" (по проезду 9 Мая) для маршрута регулярных перевозок № 50 ""Очаково" – ОБИЛ (Центр нейрохирургии)".
Расписание для пассажиров общественного транспорта доступно в разделе "Расписание" на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении "Тюменский транспорт", по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы 8-800-250-0722 и на остановках.
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