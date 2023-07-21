Букмекеры Тюмени жалуются на нелегалов и отсутствие реакции от правоохранителей

Тюменские букмекеры пожаловались на нелегалов и бездействие сотрудников правоохранительных и надзорных органов. Они написали обращение, которое опубликовала редакция 72.RU.

Из текста обращения следует, что букмекеры несколько лет пытаются обратить внимание полиции и прокуратуры на работу нелегальных игорных заведений, но дальше обещаний разобраться дело, якобы, не идет.

По словам букмекеров, "в Тюмени и других городах области открыто множество игорных заведений, которые не являются букмекерскими конторами и тотализаторами. Они не имеют лицензии, а следовательно нарушают федеральный закон об игорных зонах. Одни работают под видом букмекеров, но у них в помещениях стоят игровые автоматы. Другие нелегальные заведения ничем не прикрываются. Они просто ставят у себя всевозможные игровые аппараты, подобные тем, которые находятся в игровых зонах, но прячут их за неким понятием "векселя" или "облигации"". В частности, в Тюмени таких десяток заведений, причем есть те, что находятся рядом с детскими и образовательными учреждениями. В то время как работающих официально власти обязывают соблюдать закон об игорном бизнесе, нелегалы работают спокойно, почти не скрываясь, возмущаются букмекеры.

"В УМВД по Тюменской области заявили, что информация о деятельности игорных заведений проверяется, но детали оперативно-розыскной деятельности в настоящее время не подлежат разглашению", - пишет 72.RU.