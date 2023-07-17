В лесах Тюменской области действует один пожар

Один локализованный лесной пожар действует в регионе на утро 17 июля по данным диспетчерской службы лесного хозяйства Тюменской области.

Ранее деплеса сообщал, что к утру субботы, 15 июля. было ликвидировано 4 лесных пожара на площади 13,4 га и действующих пожаров нет. Однако в течение дня возникло два новых пожара, один удалось ликвидировать в тот же день, а второй действует в до сих пор.

17-18 июля в Ишимской авиазоне установлен III класс пожарной опасности (средняя степень), в Тобольской, Тюменской и Уватской авиазонах - II класс пожарной опасности (низкая степень). 19 июля в Ишимской, Тобольской и Уватской авиазонах прогнозируется I класс пожарной опасности (опасности нет), в Тюменской авиазоне - II класс пожарной опасности (низкая степень).

При обнаружении природного пожара сообщите о нем по телефону 8-800-100-94-00, через мобильное приложение “Берегите лес” или по номеру 112.