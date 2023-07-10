На утро 10 июля в Тюменской области действует один лесной пожар, сообщает деплеса ТО данные региональной диспетчерской службы лесного хозяйства.
За прошедшие сутки в лесах зафиксирован один новый пожар и один ликвидирован на площади 0,8 га.
10 июля в Ишимской авиазоне установлен IV класс пожарной опасности (высокая степень), в Тобольской, Тюменской и Уватской авиазонах - III класс пожарной опасности (средняя степень).
По погодным условиям 11-12 июля в Ишимской и Тюменской авиазонах прогнозируется IV класс пожарной опасности (высокая степень), в Тобольской авиазоне - II класс (низкая степень), в Уватской - I и II класс (опасности нет).
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