В Тюменской области действует один лесной пожар

На утро 10 июля в Тюменской области действует один лесной пожар, сообщает деплеса ТО данные региональной диспетчерской службы лесного хозяйства.

За прошедшие сутки в лесах зафиксирован один новый пожар и один ликвидирован на площади 0,8 га.

10 июля в Ишимской авиазоне установлен IV класс пожарной опасности (высокая степень), в Тобольской, Тюменской и Уватской авиазонах - III класс пожарной опасности (средняя степень).

По погодным условиям 11-12 июля в Ишимской и Тюменской авиазонах прогнозируется IV класс пожарной опасности (высокая степень), в Тобольской авиазоне - II класс (низкая степень), в Уватской - I и II класс (опасности нет).