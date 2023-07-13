Дороги у правительства Тюменской области перекроют на полдня

15 июля в связи с проведением на Центральной площади торжественного выпуска студентов Тюменского индустриального университета с 8 до 13 часов будет прекращено движение транспортных средств:
- по ул. 8 Марта на участке от ул. Республики до ул. Володарского;
- по ул. Володарского от ул. Водопроводной до ул. 8 Марта.
Участников дорожного движения убедительно просим обращать внимание на дорожные знаки, заранее планировать маршрут, соблюдать Правила дорожного движения РФ.
Схемы объезда: ул. Республики, ул. Водопроводная, ул. Орджоникидзе.
По информации департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени
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