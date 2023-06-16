В Тюмени продолжают рисовать парковки для самокатов

В Тюмени действует более 500 парковок для шеринговых электросамокатов, площадки обозначены в мобильных приложениях для проката СИМ. С марта этого года кикшеринговые компании обязали места расстановки прокатного транспорта обозначать соответствующей разметкой на улицах города.

"В прошлом году на городских улицах появилось порядка 80 парковок для СИМ. Каждое место стоянки рассчитано на 10 электросамокатов. Как показала практика, пользователи охотно оставляли арендованные транспортные средства на специально предназначенных для этого площадках", - отмечают в администрации города.