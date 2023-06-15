В Тюмени пахнет почвенными пожарами Свердловской области

Жители Тюмени в четверг утром жаловались на запах гари в городе, в информационном центре правительства ТО пояснили, что "запах гари в Тюмень пришел из-за почвенных пожаров в Свердловской области". Ситуация осложняется отсутствием дождя в соседнем регионе.

По данным деплеса ТО, на утро в регионе действовало два лесных пожара, в том числе один локализованный. За прошедшие сутки зафиксировано 5 новых лесных пожаров и столько же ликвидировано на общей площади 16,7 га.