Семь природных пожаров действуют в Тюменской области

Да лесных и пять ландшафтных пожаров действовали на территории Тюменской области на утро 14 июня, ликвидировано за сутки 11 природных пожаров.

Из семи пожаров четыре (два лесных и два ландшафтных) локализованы, к тушению огня привлечены 183 человека и 52 единицы техники.

Продолжается авиационное и наземное патрулирование лесов.

На территории Тюменской области продолжает действовать особый противопожарный режим и режим повышенной готовности для органов управления системы РСЧС. Сохранен запрет на посещение лесов и разведение открытого огня.