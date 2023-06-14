Семь природных пожаров действуют в Тюменской области

14:30 14 июня 2023
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Да лесных и пять ландшафтных пожаров действовали на территории Тюменской области на утро 14 июня, ликвидировано за сутки 11 природных пожаров.

Из семи пожаров четыре (два лесных и два ландшафтных) локализованы, к тушению огня привлечены 183 человека и 52 единицы техники.

Продолжается авиационное и наземное патрулирование лесов.

На территории Тюменской области продолжает действовать особый противопожарный режим и режим повышенной готовности для органов управления системы РСЧС. Сохранен запрет на посещение лесов и разведение открытого огня.

Теги: пожары
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