В Тюменской области за сутки ликвидировали 15 пожаров

15 природных пожаров ликвидированы в Тюменской области за сутки, к тушению огня привлечены 202 человека и 55 единиц техники.

На утро 9 июня в регионе действует один локализованный лесной пожар, он находится в Вагайском районе. 7 ландшафтных пожаров, 6 из них в стадии локализации, продолжают действовать в Уватском, Нижнетавдинском, Тюменском, Упоровском и Вагайском районах.