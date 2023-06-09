В Тюменской области за сутки ликвидировали 15 пожаров

14:00 09 июня 2023
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15 природных пожаров ликвидированы в Тюменской области за сутки, к  тушению огня привлечены 202 человека и 55 единиц техники.

На утро 9 июня в регионе действует один локализованный лесной пожар, он находится в Вагайском районе. 7 ландшафтных пожаров, 6 из них в стадии локализации, продолжают действовать в Уватском, Нижнетавдинском, Тюменском, Упоровском и Вагайском районах.

Теги: лесные пожары
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