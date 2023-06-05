В Тюменской области действуют тринадцать природных пожаров

В Тюменской области на утро 5 июня действуют 10 лесных пожаров, 7 из них локализованы, и 3 ландшафтных пожара. За минувшие сутки удалось ликвидировать 12 природных пожаров.

К тушению огня привлечены 264 человека и 65 единиц техники, а также вертолет Ми-8 с водосливным устройством.

Леса горят в Тюменском, Нижнетавдинском, Ялуторовском, Вагайском, Уватском и Тобольском районах. Ландшафтники тушат в Нижнетавдинском, Вагайском и Уватском районах.

Продолжается авиационное и наземное патрулирование лесов.

На территории Тюменской области продолжает действовать особый противопожарный режим. Сохранен запрет на посещение лесов и разведение открытого огня.