В Тюменской области действуют тринадцать природных пожаров

В Тюменской области на утро 5 июня действуют 10 лесных пожаров, 7 из них локализованы, и 3 ландшафтных пожара. За минувшие сутки удалось ликвидировать 12 природных пожаров.
К тушению огня привлечены 264 человека и 65 единиц техники, а также вертолет Ми-8 с водосливным устройством.
Леса горят в Тюменском, Нижнетавдинском, Ялуторовском, Вагайском, Уватском и Тобольском районах. Ландшафтники тушат в Нижнетавдинском, Вагайском и Уватском районах.
Продолжается авиационное и наземное патрулирование лесов.
На территории Тюменской области продолжает действовать особый противопожарный режим. Сохранен запрет на посещение лесов и разведение открытого огня.
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