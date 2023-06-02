Одиннадцать природных пожаров тушат в пятницу в Тюменской области

В Тюменской области на утро 2 июня в Нижнетавдинском, Вагайском, Уватском и Тюменском районах действуют 9 лесных пожаров, 6 из них локализованы. Два ландшафтника горят в Ярковском и Нижнетавдинском районе. За сутки ликвидировано 11 природных пожаров.

К тушению огня привлечены 248 человек и 52 единицы техники, а также вертолет Ми-8 с водосливным устройством. Продолжается авиационное и наземное патрулирование лесов.

На территории Тюменской области продолжает действовать особый противопожарный режим. Сохранен запрет на посещение лесов и разведение открытого огня.