Одиннадцать природных пожаров тушат в пятницу в Тюменской области

10:00 02 июня 2023
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В Тюменской области на утро 2 июня в Нижнетавдинском, Вагайском, Уватском и Тюменском районах действуют 9 лесных пожаров, 6 из них локализованы. Два ландшафтника горят в Ярковском и Нижнетавдинском районе. За сутки ликвидировано 11 природных пожаров. 

К тушению огня привлечены 248 человек и 52 единицы техники, а также вертолет Ми-8 с водосливным устройством. Продолжается авиационное и наземное патрулирование лесов.

На территории Тюменской области продолжает действовать особый противопожарный режим. Сохранен запрет на посещение лесов и разведение открытого огня.

Теги: лесные пожары
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