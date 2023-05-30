Шесть природных пожаров действует в Тюменской области

13:40 30 мая 2023
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По данным на утро 30 мая в регионе действовало 5 локализованных лесных пожаров на  244 га (по одному в Юргинском, Вагайском, Уватском районах, и два – в Тюменском районе) и один ландшафтный пожар на площади 320 га в Ярковском районе, он в стадии локализации.

За минувшие сутки ликвидировано восемь пожаров: 2 лесных на 14,5 га и 6 ландшафтных на 0,06 га.

Непосредственной угрозы населенным пунктам лесные и ландшафтные пожары в Тюменской области не представляют.

Тушением природных пожаров за прошедшие сутки занимались 170 человек, использовалась 31 единица техники.

Теги: лесные пожары
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