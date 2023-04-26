На тассе Тюмень-Ханты-Мансийск частично ограничено движение из-за горящей травы

14:49 26 апреля 2023
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В связи с задымлением проезжей части из-за возгорания травы частично ограничено движение на 35-36 км федеральной автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск, сообщает ГИБДД ТО.

На месте работает наряд полка ДПС ГИБДД, автоинспекторы перекрыли одну полосу движение по направлению в Тобольск. В сторону Тюмени ограничений нет.

ГИБДД рекомендует выбирать безопасную скорость, с учетом видимости на дороге и выбирать безопасную скорость. 

Теги: ГИБДД Тюменской области , пожары
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